Навеяно словам Куртуа. Барса опережает Реал благодаря сомнительным решениям арбитра

Слова Тибо Куртуа в интервью AS вызвали резонанс. Голкипер "Реала" сказал, что его команда сильнее "Барселоны" и выиграет текущую Ла Лигу. Несмотря на отставание в два очка.

"Реал" в двух матчах очного противостояния с каталонцами взял четыре очка – ничья на "Камп Ноу", когда Эрнесто Вальверде решил сыграть на удержание, и победа на "Бернабеу" с голами Винисиуса Жуниора, Мариано Диаса и провалом Мартина Брайтвайта. Но разницу сделал последний перед карантином тур. "Реал" проиграл "Бетису", а "Барселона" одолела дома "Реал Сосьедад".

Однако победа эта оказалась довольно противоречивой из-за действий арбитра. На 81-й минуте Хуан Мартинес назначил сомнительный пенальти в ворота басков. И с этого пенальти Месси забил победный для каталонцев гол.

А уже после этого арбитр даже не просмотрел ВАР в эпизоде, когда рука Гризманна находилась на плече Начо и мешала его движению. "Реал Сосьедад" мог претендовать на пенальти / штрафной, однако последовательности арбитр не проявил.

Если бы рефери проявил строгую последовательность, то "Барселона" могла бы уйти на карантин с одинаковым с "Реалом" количеством очков. И тогда Куртуа не пришлось бы оправдываться. Хотя слова так и останутся словами – всех рассудит лишь игра, которая должна возобновиться в начале следующего месяца.