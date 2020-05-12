  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Навеяно словам Куртуа. Барса опережает Реал благодаря сомнительным решениям арбитра
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Навеяно словам Куртуа. Барса опережает Реал благодаря сомнительным решениям арбитра

Испания
(1 голосов)

...в последнем перед карантином туре

Навеяно словам Куртуа. Барса опережает Реал благодаря сомнительным решениям арбитра
UA-Футбол
Новина українською

Слова Тибо Куртуа в интервью AS вызвали резонанс. Голкипер "Реала" сказал, что его команда сильнее "Барселоны" и выиграет текущую Ла Лигу. Несмотря на отставание в два очка.

"Реал" в двух матчах очного противостояния с каталонцами взял четыре очка – ничья на "Камп Ноу", когда Эрнесто Вальверде решил сыграть на удержание, и победа на "Бернабеу" с голами Винисиуса Жуниора, Мариано Диаса и провалом Мартина Брайтвайта. Но разницу сделал последний перед карантином тур. "Реал" проиграл "Бетису", а "Барселона" одолела дома "Реал Сосьедад".

Однако победа эта оказалась довольно противоречивой из-за действий арбитра. На 81-й минуте Хуан Мартинес назначил сомнительный пенальти в ворота басков. И с этого пенальти Месси забил победный для каталонцев гол.

А уже после этого арбитр даже не просмотрел ВАР в эпизоде, когда рука Гризманна находилась на плече Начо и мешала его движению. "Реал Сосьедад" мог претендовать на пенальти / штрафной, однако последовательности арбитр не проявил.

Если бы рефери проявил строгую последовательность, то "Барселона" могла бы уйти на карантин с одинаковым с "Реалом" количеством очков. И тогда Куртуа не пришлось бы оправдываться. Хотя слова так и останутся словами – всех рассудит лишь игра, которая должна возобновиться в начале следующего месяца.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Барселона" 27 18 4 5 63-31 +32 58
2 Реал 27 16 8 3 49-19 +30 56
3 "Севилья" 27 13 8 6 39-29 +10 47
4 "Хетафе" 27 13 7 7 37-25 +12 46
5 "Реал Сосьедад" 27 14 4 9 45-33 +12 46
6 "Атлетико" 27 11 12 4 31-21 +10 45
7 "Валенсия" 27 11 9 7 38-39 -1 42
8 "Вильярреал" 27 11 5 11 44-38 +6 38
9 "Гранада" 27 11 5 11 33-32 +1 38
10 "Атлетик" 27 9 10 8 29-23 +6 37
11 "Осасуна" 27 8 10 9 34-38 -4 34
12 "Бетис" 27 8 9 10 38-43 -5 33
13 "Леванте" 27 10 3 14 32-40 -8 33
14 "Алавес" 27 8 8 11 29-37 -8 32
15 "Вальядолид" 27 6 11 10 23-33 -10 29
16 "Эйбар" 27 7 6 14 27-41 -14 27
17 "Сельта" 27 5 11 11 22-34 -12 26
18 "Мальорка" 27 7 4 16 28-44 -16 25
19 "Леганес" 27 5 8 14 21-39 -18 23
20 "Эспаньол" 27 4 8 15 23-46 -23 20

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.05.2020 в 18:00
Уже давно всем известно, и у руководства Реала, и у игроков Реала и у фанатов этой позорной команды, очень выборочная память. Как у героя фильма "Джентльмены удачи" - "Башкой ударился... Тут помню, а тут не помню..." Про свои грехи, эти позорники предпочитают помалкивать. Например, про отмененный гол Севильи на Бернабеу. Что касается матча великой Барселоны и Сосьедада, то пенальти очевидный. Мяч попавший в руку игроку гостей, срезал траекторию. Иначе мяч попал бы к игроку Барселоны. Также, я уверен, в Испании наверняка напомнили Дыркуа про первый матч этих команд в Сан Себастьяне (или, как местные называют свой город - Доностия). Если кто-то забыл, то в том матче подстилка Переса - арбитр хиль мансана поставил пенальти в ворота Барсы за то, что Бускетс держал за футболку соперника. Но уже на 90+ минуте, при счете 2-2, за то, что держали за футболку Пике и повалили его на газон, пенальти в пользу великой Барселоны поставлен не был. Так что, фанаты Реала могут успокоиться. К сегодняшнему дню, из-за предвзятости арбитров Барса недополучила 5 очков, а позорный Реал с помощью арбитров имеет на 4 очка больше, чем должно было быть.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
12.05.2020 в 17:26
ТА ВИ ШО У першому ЕльКласіко тільки Мессі гості не один раз торкнулися Він здається одного разу навіть не втримався на ногах В другому при бажанні можна найти теж декілька суперечливих моментів... Так що якщо дотримуватися логіки автора... Хтось РЕАЛьно отримав "не своє"
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
12.05.2020 в 17:26
Ожидать 100 % объективность там, где в обороте миллионы, а то и миллиарды долларов - ну это уже верх наивности. Нам,зрителям, остается лишь наблюдать, смотреть то, что нам хотят показать. Стоит ли из за этого ссориться между собой, подсчитывать так называемые судейские "ошибки" - это личное дело каждого. Что касается меня - я принял решение не обращать на это внимание. Что толку?
Ответить
0
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
12.05.2020 в 17:02
Ну в первом Эль-Классико, мне показалось, что судьи как-то странно себя вели, не назначили два стопроцентных пенальти у ворот Барсы, да и жёлтые и тем, и тем не охотно давал...
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 16:26
Надо было обыгрывать Бетис и не пришлось бы крайних искать
Ответить
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 16:23
Что-то много Куртуа в последние дни. Точнее его нос везде виден
Ответить
+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.05.2020 в 16:25
Да уж, его нос больше, чем рост Месси
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 16:27
Наверное. Месси может незамеченным у Куртуа между ног пробежать))
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...