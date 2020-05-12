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Навеяно словам Куртуа. Барса опережает Реал благодаря сомнительным решениям арбитра
...в последнем перед карантином туре
Слова Тибо Куртуа в интервью AS вызвали резонанс. Голкипер "Реала" сказал, что его команда сильнее "Барселоны" и выиграет текущую Ла Лигу. Несмотря на отставание в два очка.
"Реал" в двух матчах очного противостояния с каталонцами взял четыре очка – ничья на "Камп Ноу", когда Эрнесто Вальверде решил сыграть на удержание, и победа на "Бернабеу" с голами Винисиуса Жуниора, Мариано Диаса и провалом Мартина Брайтвайта. Но разницу сделал последний перед карантином тур. "Реал" проиграл "Бетису", а "Барселона" одолела дома "Реал Сосьедад".
Однако победа эта оказалась довольно противоречивой из-за действий арбитра. На 81-й минуте Хуан Мартинес назначил сомнительный пенальти в ворота басков. И с этого пенальти Месси забил победный для каталонцев гол.
А уже после этого арбитр даже не просмотрел ВАР в эпизоде, когда рука Гризманна находилась на плече Начо и мешала его движению. "Реал Сосьедад" мог претендовать на пенальти / штрафной, однако последовательности арбитр не проявил.
Если бы рефери проявил строгую последовательность, то "Барселона" могла бы уйти на карантин с одинаковым с "Реалом" количеством очков. И тогда Куртуа не пришлось бы оправдываться. Хотя слова так и останутся словами – всех рассудит лишь игра, которая должна возобновиться в начале следующего месяца.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|27
|18
|4
|5
|63-31
|+32
|58
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|+30
|56
|3
|"Севилья"
|27
|13
|8
|6
|39-29
|+10
|47
|4
|"Хетафе"
|27
|13
|7
|7
|37-25
|+12
|46
|5
|"Реал Сосьедад"
|27
|14
|4
|9
|45-33
|+12
|46
|6
|"Атлетико"
|27
|11
|12
|4
|31-21
|+10
|45
|7
|"Валенсия"
|27
|11
|9
|7
|38-39
|-1
|42
|8
|"Вильярреал"
|27
|11
|5
|11
|44-38
|+6
|38
|9
|"Гранада"
|27
|11
|5
|11
|33-32
|+1
|38
|10
|"Атлетик"
|27
|9
|10
|8
|29-23
|+6
|37
|11
|"Осасуна"
|27
|8
|10
|9
|34-38
|-4
|34
|12
|"Бетис"
|27
|8
|9
|10
|38-43
|-5
|33
|13
|"Леванте"
|27
|10
|3
|14
|32-40
|-8
|33
|14
|"Алавес"
|27
|8
|8
|11
|29-37
|-8
|32
|15
|"Вальядолид"
|27
|6
|11
|10
|23-33
|-10
|29
|16
|"Эйбар"
|27
|7
|6
|14
|27-41
|-14
|27
|17
|"Сельта"
|27
|5
|11
|11
|22-34
|-12
|26
|18
|"Мальорка"
|27
|7
|4
|16
|28-44
|-16
|25
|19
|"Леганес"
|27
|5
|8
|14
|21-39
|-18
|23
|20
|"Эспаньол"
|27
|4
|8
|15
|23-46
|-23
|20
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