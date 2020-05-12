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Симеоне: Футбол можно сравнить с боксом - нужно знать, когда атаковать

Испания
(1 голосов)

В этом деле Диего настоящий мастер

Симеоне: Футбол можно сравнить с боксом - нужно знать, когда атаковать
UA-Футбол
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Аргентинский тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, почему не стоит критиковать его команду за игру в обороне.

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"Я не понимаю, почему нас критикуют за стиль игры. Мы играем тем оружием, которое у нас есть. Главное для нас - победа. Футбол для меня похож на бокс, нужно знать, когда атаковать. Мы понимаем, что это правильно.

Говорят, что нам повезло в игре против "Ливерпуля". Но я видел команду, которая отыгралась, когда проигрывала 2:0 на выезде", - приводит слова Симеоне AFA.

Напомним, что "матрасники" дважды победили действующего победителя ЛЧ и прошли в 1/4 турнира.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
12.05.2020 в 21:46
Мужлан Диего сравнивает футбол с боксом... Гвардиола сравнил бы с шахматами. Ну, а Зидан... Ну тот бы вообще не сравнивал.. Нечем..
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