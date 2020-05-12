Симеоне: Футбол можно сравнить с боксом - нужно знать, когда атаковать

Аргентинский тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, почему не стоит критиковать его команду за игру в обороне.

"Я не понимаю, почему нас критикуют за стиль игры. Мы играем тем оружием, которое у нас есть. Главное для нас - победа. Футбол для меня похож на бокс, нужно знать, когда атаковать. Мы понимаем, что это правильно.

Говорят, что нам повезло в игре против "Ливерпуля". Но я видел команду, которая отыгралась, когда проигрывала 2:0 на выезде", - приводит слова Симеоне AFA.

Напомним, что "матрасники" дважды победили действующего победителя ЛЧ и прошли в 1/4 турнира.