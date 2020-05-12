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Роналду или Месси: Луческу назвал своего фаворита

Испания
(1 голосов)

Специалист назвал лучшего, по его мнению, игрока

Роналду или Месси: Луческу назвал своего фаворита
Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу высказался на тему, кто является лучшим футболистом мира — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Это два явления, но я бы для своей команды выбрал бы Месси. Он является не только прирожденным бомбардиром, но и еще настоящим мастером последнего паса.

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А Роналду является искушенным убийцей в штрафной", — сказал 74-летний специалист.

Напомним, что в своей карьере Луческу тренировал сборную Румынии, "Шахтер", "Интер", "Галатасарай", "Зенит" и ряд других клубов. Последним местом работы 74-летнего румына была национальная команда Турции.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
13.05.2020 в 00:55
Ну дык.. конечно Месси. Слова профессионала, по-настоящему разбирающегося в футболе, который между прочим выиграл кубок УЕФА в своё время и тем самым прославил Украину, кто бы шо не говорил.
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
13.05.2020 в 00:07
Замыкальда - вечно второй.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
12.05.2020 в 23:54
Впервые с Луческу согласен. ))
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
12.05.2020 в 23:21
Шарит цыган: пока Роналду выпрыгивает в штрафной выше 2.5 метров, Месси успевает обыграть пол-команды соперника
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-1


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