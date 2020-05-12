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Роналду или Месси: Луческу назвал своего фаворита
Специалист назвал лучшего, по его мнению, игрока
Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу высказался на тему, кто является лучшим футболистом мира — Лионель Месси или Криштиану Роналду.
"Это два явления, но я бы для своей команды выбрал бы Месси. Он является не только прирожденным бомбардиром, но и еще настоящим мастером последнего паса.
А Роналду является искушенным убийцей в штрафной", — сказал 74-летний специалист.
Напомним, что в своей карьере Луческу тренировал сборную Румынии, "Шахтер", "Интер", "Галатасарай", "Зенит" и ряд других клубов. Последним местом работы 74-летнего румына была национальная команда Турции.
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