Роналду или Месси: Луческу назвал своего фаворита

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу высказался на тему, кто является лучшим футболистом мира — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Это два явления, но я бы для своей команды выбрал бы Месси. Он является не только прирожденным бомбардиром, но и еще настоящим мастером последнего паса.

А Роналду является искушенным убийцей в штрафной", — сказал 74-летний специалист.

Напомним, что в своей карьере Луческу тренировал сборную Румынии, "Шахтер", "Интер", "Галатасарай", "Зенит" и ряд других клубов. Последним местом работы 74-летнего румына была национальная команда Турции.