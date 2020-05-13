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AS: Сетьен собирается изменить тактику Барселоны после возобновления Ла Лиги

Испания
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Возвращение лидера этому поспособствует

AS: Сетьен собирается изменить тактику Барселоны после возобновления Ла Лиги
Новина українською

Подход каталонской "Барселоны" может измениться после возобновления чемпионата Испании – об этом сообщает AS. Кике Сетьен не смог внедрить любимую расстановку 3-1-4-2 на постоянной основе и перешел на 4-3-3. Тактика с 5 полузащитниками позволяет поддерживать высокое давление на протяжении всей игры.

Аналитики и помощники Сетьена провели тщательный анализ последних 12 матчей команды. Отмечается, что Кике крайне рассчитывает на возвращение Луиса Суареса – уругваец облегчит ношу Лионеля Месси.

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Кике жаждет привить "сине-гранатовым" динамичный и атакующий футбол, который разгрузит защитников и даст быстрым игрокам возможность контролировать снаряд. Возвращение Суареса означает, что тренеру вновь придется искать подходящую позицию для Антуана Гризманна.

В то же время, Сетьен обеспокоен тем, как эффективно донести свои тактические желания до игроков в условиях социального дистанцирования.

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Антуан Гризманн Барселона тактика Кике Сетьен
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Источник:
AS

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