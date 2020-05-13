Футболисты Эльче отказываются возобновлять тренировки из-за сокращения зарплат

Игроки испанского футбольного клуба "Эльче" отказываются возобновлять тренировки, пишет Football Espana.

Футболисты первой команды "Эльче" не пришли на сегодняшнее занятия в знак протеста против сокращения зарплат. Неизвестно, была это одноразовая акция или же они не начнут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут получать выплаты в полном объёме.

По информации издания, напряжённость между игроками и руководством клубом усиливает то, что тренерскому штабу уже восстановили прежний размер зарплат.

"Эльче" выступает в Сегунде. Команда набрав 46 очков в 31 матче, занимает шестое место в таблице турнира.