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Футболисты Эльче отказываются возобновлять тренировки из-за сокращения зарплат

Испания
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Персоналу клуба уже восстановили прежний размер зарплат

Футболисты Эльче отказываются возобновлять тренировки из-за сокращения зарплат
Новина українською

Игроки испанского футбольного клуба "Эльче" отказываются возобновлять тренировки, пишет Football Espana.

Футболисты первой команды "Эльче" не пришли на сегодняшнее занятия в знак протеста против сокращения зарплат. Неизвестно, была это одноразовая акция или же они не начнут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут получать выплаты в полном объёме.

По информации издания, напряжённость между игроками и руководством клубом усиливает то, что тренерскому штабу уже восстановили прежний размер зарплат.

"Эльче" выступает в Сегунде. Команда набрав 46 очков в 31 матче, занимает шестое место в таблице турнира.

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В статье: Эльче (Испания) Эльче
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