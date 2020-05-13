Барселона планирует продать Дембеле за 60 миллионов евро

"Барселона" готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб согласен отпустить 23-летнего француза за 60 миллионов евро. "Сине-гранатовые" хотят потратить вырученные деньги на приобретение Лаутаро Мартинеса или Неймара.

Дембеле из-за травм пропустил большую часть сезона-2019/20. Он провел за "Барселону" 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа.