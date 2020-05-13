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Жена Месси опубликовала фото с Лео и сыном
Антонелла показала как проводит время на карантине
Жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо, опубликовала фотографию с мужем и сыном Матео.
"Наши моменты", — написала Рокуццо в своём "инстаграме".
Напомним, что у Месси и Рокуццо есть ещё двое сыновей — Тьяго и Чиро.
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Комментарии (4)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.05.2020 в 19:56
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Просто Квашин (Харьков)
13.05.2020 в 17:56
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MES QUE UN CLUB
13.05.2020 в 17:59
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+3
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Red_Cat (Салоники)
13.05.2020 в 18:25
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