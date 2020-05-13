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Жена Месси опубликовала фото с Лео и сыном

Испания
(4 голосов)

Антонелла показала как проводит время на карантине

Жена Месси опубликовала фото с Лео и сыном
Новина українською

Жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо, опубликовала фотографию с мужем и сыном Матео.

"Наши моменты", — написала Рокуццо в своём "инстаграме".

Напомним, что у Месси и Рокуццо есть ещё двое сыновей — Тьяго и Чиро.

Nuestros momentos ????

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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В статье: Лионель Месси Барселона
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(4 голосов)
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Комментарии (4)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.05.2020 в 19:56
Я так розумію, що це найменший можливо Антонелла в останні роки дуже сумувала чекаючи чоловіка додому
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+1
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Просто Квашин (Харьков)
13.05.2020 в 17:56
Я, сын и аутист...
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+1
-3
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MES QUE UN CLUB
13.05.2020 в 17:59
«Я» это ты себя имеешь ввиду? Представляешь себя женой Месси? Фууу, извращенец.))
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+3
-2
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Red_Cat (Салоники)
13.05.2020 в 18:25
просто квашин - nugapac
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+2
-3


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