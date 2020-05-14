"Сколько раз ты доставал здесь мячи из сетки…" Пике тонко потроллил Касильяса за снимок на Камп Ноу

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике не упустил возможности поиздеваться над бывшим партнером по сборной Испании и экс-голкипером мадридского "Реала" Икером Касильясом. Бывший капитан "сливочных" поделился в своем Instagram снимком стадиона "сине-гранатовых" "Камп Ноу", сопроводив его подписью "Спокойной ночи, мир". Пике прокомментировал эту публикацию:

"Сколько раз ты доставал мяч из сетки ворот на этом стадионе... Интересный способ воздать честь".

Также фото прокомментировал еще один экс-защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль – он спросил: