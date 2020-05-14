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"Сколько раз ты доставал здесь мячи из сетки…" Пике тонко потроллил Касильяса за снимок на Камп Ноу
Вечное противостояние "меренг" и "кулес"
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике не упустил возможности поиздеваться над бывшим партнером по сборной Испании и экс-голкипером мадридского "Реала" Икером Касильясом. Бывший капитан "сливочных" поделился в своем Instagram снимком стадиона "сине-гранатовых" "Камп Ноу", сопроводив его подписью "Спокойной ночи, мир". Пике прокомментировал эту публикацию:
"Сколько раз ты доставал мяч из сетки ворот на этом стадионе... Интересный способ воздать честь".
Также фото прокомментировал еще один экс-защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль – он спросил:
"Икер, ты играешь один?"
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