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"Сколько раз ты доставал здесь мячи из сетки…" Пике тонко потроллил Касильяса за снимок на Камп Ноу

Испания
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Вечное противостояние "меренг" и "кулес"

"Сколько раз ты доставал здесь мячи из сетки…" Пике тонко потроллил Касильяса за снимок на Камп Ноу
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Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике не упустил возможности поиздеваться над бывшим партнером по сборной Испании и экс-голкипером мадридского "Реала" Икером Касильясом. Бывший капитан "сливочных" поделился в своем Instagram снимком стадиона "сине-гранатовых" "Камп Ноу", сопроводив его подписью "Спокойной ночи, мир". Пике прокомментировал эту публикацию:

"Сколько раз ты доставал мяч из сетки ворот на этом стадионе... Интересный способ воздать честь".

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Также фото прокомментировал еще один экс-защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль – он спросил:

"Икер, ты играешь один?"

⚽???? #goodnightworld

Публикация от Iker Casillas (@ikercasillas)

"Сколько раз ты доставал здесь мячи из сетки…" Пике тонко потроллил Касильяса за снимок на Камп Ноу - изображение 1

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В статье: Икер Касильяс Херард Пике Карлес Пуйоль Камп Ноу
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