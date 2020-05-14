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"Ты сумасшедший, убери мальчишку с поля, иначе ему каюк". Кузен Месси – о детстве и будущем Лионеля

Испания
(2 голосов)

Мог бы капитан каталонцев завершить карьеру на родине?

"Ты сумасшедший, убери мальчишку с поля, иначе ему каюк". Кузен Месси – о детстве и будущем Лионеля
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Макси Бьянкуччи, кузен форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, рассказал про детство аргентинского исполнителя и про потенциальное возвращение Лео в Аргентину. Цитирует Макси Goal.com.

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"В детстве Лионель играл со мной и соседскими ребятами, которые были постарше. Мне кричали: "Ты сумасшедший, убери мальчишку с поля, иначе ему каюк". Когда Месси было 8-9 лет, то я специально рано вставал в выходной день, чтобы посмотреть на впечатляющие вещи в его исполнении. Я просто не мог поверить в то, что видел".

"Месси любит Аргентину, но люди не понимают этого. Его всегда клеймят как испанца. Он проводит в Аргентине каждый отпуск, женился в Росарио. Если бы в стране было безопасно, то у меня не было бы никаких сомнений в том, что он может закончить карьеру в Аргентине. Лично мы это не обсуждали, но понятно, что ситуация сложная, это влияет на его потенциальное возвращение. Дети должны ходить в школу, но Росарио – это сущий ад".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) Барселона
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Источник:
Goal.com

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