"Ты сумасшедший, убери мальчишку с поля, иначе ему каюк". Кузен Месси – о детстве и будущем Лионеля

Макси Бьянкуччи, кузен форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, рассказал про детство аргентинского исполнителя и про потенциальное возвращение Лео в Аргентину. Цитирует Макси Goal.com.

"В детстве Лионель играл со мной и соседскими ребятами, которые были постарше. Мне кричали: "Ты сумасшедший, убери мальчишку с поля, иначе ему каюк" . Когда Месси было 8-9 лет, то я специально рано вставал в выходной день, чтобы посмотреть на впечатляющие вещи в его исполнении. Я просто не мог поверить в то, что видел".

"Месси любит Аргентину, но люди не понимают этого. Его всегда клеймят как испанца. Он проводит в Аргентине каждый отпуск, женился в Росарио. Если бы в стране было безопасно, то у меня не было бы никаких сомнений в том, что он может закончить карьеру в Аргентине. Лично мы это не обсуждали, но понятно, что ситуация сложная, это влияет на его потенциальное возвращение. Дети должны ходить в школу, но Росарио – это сущий ад".