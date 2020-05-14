В Мадриде был арестован экс-игрок Реала. Причина – незаконный оборот кокаина

Бывшего нападающего "Реала" Эдвина Конго арестовали в Испании в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом кокаина, как сообщает Goal.com. По информации источника, сотрудники отдела полиции по наркоторговле задержали колумбийца в Мадриде. Отмечается, что после допроса Эдвин был освобожден. В рамках операции испанских правоохранителей также было арестовано еще десять человек.

Конго стал игроком "Реала" в 1999 году, но за 3 года так ни разу и не сыграл за первую команду в официальных матчах, проведя этот период в арендах в "Вальядолиде", "Гимарайнше" и "Тулузе". После контракта со "сливочными", Эдвин играл за "Леванте", хихонский "Спортинг" и "Рекреативо". Также в его активе 17 матчей и 3 гола за сборную Колумбии.

Размытый статус экс-игрока "сливочных" не мешает Эдвину выступать за "Реал" в спаррингах ветеранов, а также открывать спортивные школы в Украине.

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В настоящее время он работает экспертом в телепрограмме El Chiringuito de Jugones. Во вторничном эфире Конго отметил: