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Измерение температуры, респиратор и дезинфекция авто – Тер Штеген вернулся к тренировкам

Испания
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Измерение температуры, респиратор и дезинфекция авто – Тер Штеген вернулся к тренировкам
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Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген возобновил тренировочный процесс. Немец прибыл на базу каталонцев на автомобиле и в респираторе – после того, как работник клуба измерил ему температуру, вратарь покинул транспортное средство и снял специальную маску.

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Затем Тер Штеген смог выйти на газон, чтобы провести индивидуальную сессию с представителем тренерского штаба – Марк-Андре поработал над сэйвами ударов с близкого расстояния.

В финале видео можно заметить процесс дезинфекции автомобиля 28-летнего вратаря "Барселоны".

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген тренировка коронавирус
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