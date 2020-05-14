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Измерение температуры, респиратор и дезинфекция авто – Тер Штеген вернулся к тренировкам
Реакция никуда не делась
Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген возобновил тренировочный процесс. Немец прибыл на базу каталонцев на автомобиле и в респираторе – после того, как работник клуба измерил ему температуру, вратарь покинул транспортное средство и снял специальную маску.
Затем Тер Штеген смог выйти на газон, чтобы провести индивидуальную сессию с представителем тренерского штаба – Марк-Андре поработал над сэйвами ударов с близкого расстояния.
В финале видео можно заметить процесс дезинфекции автомобиля 28-летнего вратаря "Барселоны".
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