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СМИ: Дембеле сдал отрицательный тест на COVID-19 - француз может сыграть в этом сезоне
Главное, чтобы до этого больше не травмировался
Французский форвард "Барселона" Усман Дембеле сдал негативный тест на коронавирус. Об этом передает портал Goal.
Совсем недавно он посетил тренировочный комплекс каталонцев, где, помимо прочего, проходил проверку на вирус. Напомним, что сейчас он восстанавливается от тяжелой травмы.
Дембеле намерен успеть восстановиться к началу августа. В таком случае у него будет шанс сыграть в еврокубках, которые должны возобновиться к этому времени. "Барселону" ожидает матч с "Наполи" в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что Усман может быть продан за 60 миллионов.