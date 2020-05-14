СМИ: Дембеле сдал отрицательный тест на COVID-19 - француз может сыграть в этом сезоне

Французский форвард "Барселона" Усман Дембеле сдал негативный тест на коронавирус. Об этом передает портал Goal.

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Совсем недавно он посетил тренировочный комплекс каталонцев, где, помимо прочего, проходил проверку на вирус. Напомним, что сейчас он восстанавливается от тяжелой травмы.

Дембеле намерен успеть восстановиться к началу августа. В таком случае у него будет шанс сыграть в еврокубках, которые должны возобновиться к этому времени. "Барселону" ожидает матч с "Наполи" в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Усман может быть продан за 60 миллионов.