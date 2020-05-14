В Реале рассчитывают, что обновленный Бернабеу будет приносить клубу огромные доходы

Ожидается, что новый "Сантьяго Бернабеу" станет архитектурным шедевром и одним из самых красивых стадионов мира. Его крутящийся внешний слой и раздвижная крыша станут заметными особенностями, однако изюминка скрыта также и в приземной части. Разрабатывается выдвижная площадка, которая превратит "Сантьяго Бернабеу" в многофункциональный стадион, удобный не только для спортивных, но и других публичных мероприятий. Для этого важно спроектировать газон так, чтобы он мог "спрятаться" за несколько минут.

Поскольку "Бернабеу" расположен в самом сердце страны, нет возможности убрать траву со стадиона полностью. Поэтому был выбран вариант убирать траву частями и благодаря подвижным платформам складывать их в чаше стадиона. Выполнить все манипуляции удастся благодаря тому, что оставшиеся матчи сезона "Реал" проведет на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

"Реал" работает по той же схеме, что и клубы "Тоттенхэм" и "Шальке", чьи стадионы сейчас – мультифункциональные. Однако в отличие от "шпор" и "кнаппенов", "Сантьяго Бернабеу" обновляют так, чтобы не вывозить траву из чаши стадиона.

Бизнес-план мадридцев предусматривает, что обновленный "Сантьяго Бернабеу" будет приносить клубу колоссальные доходы. Но для этого нужно использовать "Бернабеу" на максимуме возможностей.

Планируется, что обновленный "Бернабеу" будет работать в режиме 24/7.