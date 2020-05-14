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Маркос Сенна: Месси не нужен Кубок Мира, чтобы быть лучшим

Испания
(1 голосов)

Далеко не все согласны с этим

Маркос Сенна: Месси не нужен Кубок Мира, чтобы быть лучшим
UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист сборной Испании Маркос Сенна уверен, что Лео Месси уже может считаться одним из лучших в истории.

"Месси можно остановить только с помощью пистолета. Сейчас многие фанаты ждут выходных, чтобы увидеть его игру. Когда-то то же самое было с Роналдиньо.

Для меня Лео находится на соверешено другом уровне. Все остальные ниже, я считаю, что он - один из лучших в истории. Ему не обязательно нужно владеть Кубком Мира, чтобы быть похожим на Марадону.

Единственное, что нужно - аплодировать Месси. Он играет за Аргентину, которая долгое время не побеждала на Мундиале. Несправедливо осуждать только его", - приводит слова Сенны Mundo Deportivo.

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Напомним, что Месси был близок к победе на ЧМ в 2014-м году, но в финале "альбиселесте" проиграли Германии.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона Маркос Сенна
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