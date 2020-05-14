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Защитник Атлетико поборол коронавирус - завтра он приступит к тренировкам

Испания
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Защитник Атлетико поборол коронавирус - завтра он приступит к тренировкам
UA-Футбол
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На прошлой неделе футболисты "Атлетико" прошли плановый осмотр на наличие COVID-19. Бразилец Ренан Лоди был положительным.

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Однако, он достаточно быстро сможет вернуться. Уже сегодня он сдал второй отрицательный тест, что означает, что он полностью избавился от вируса. Уже завтра он сможет начать индивидуальные тренировки.

Ранее сообщалось, что Ла Лига может быть возобновлена в середине июня.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ренан Лоди коронавирус
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