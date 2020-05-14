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Защитник Атлетико поборол коронавирус - завтра он приступит к тренировкам
Хорошие новости для Симеоне
На прошлой неделе футболисты "Атлетико" прошли плановый осмотр на наличие COVID-19. Бразилец Ренан Лоди был положительным.
Однако, он достаточно быстро сможет вернуться. Уже сегодня он сдал второй отрицательный тест, что означает, что он полностью избавился от вируса. Уже завтра он сможет начать индивидуальные тренировки.
¡Buenas noticias en el Atleti! Renan Lodi volverá este viernes a entrenarse tras su segundo negativo en test PCR de coronavirushttps://t.co/LpuP9cJL30— ElDesmarque Atleti (@DesmarqueAtleti) May 14, 2020
Ранее сообщалось, что Ла Лига может быть возобновлена в середине июня.