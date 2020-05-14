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Без лишних слов: Атлетико емко отреагировал на слова Клаттенбурга о несправедливом голе Реала
Вот только время обратно уже не повернуть
Английский судья Марк Клаттенбург сегодня признал, что по ошибке засчитал гол Серхио Рамоса во время игры против "Атлетико".
Читайте такжеКлаттенбург признал, что ошибочно засчитал гол Реала в финале Лиги чемпионов в ворота Атлетико
В своих социальных сетях "матрасники" отреагировали на данное событие. Как можно заметить, сообщение было достаточно кратким.
May 14, 2020
Напомним, что в том финале "Реал" одержал победу в серии послематчевых пенальти. В основное время, на гол Рамоса ответил Карраско.
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