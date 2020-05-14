Без лишних слов: Атлетико емко отреагировал на слова Клаттенбурга о несправедливом голе Реала

Английский судья Марк Клаттенбург сегодня признал, что по ошибке засчитал гол Серхио Рамоса во время игры против "Атлетико".

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В своих социальных сетях "матрасники" отреагировали на данное событие. Как можно заметить, сообщение было достаточно кратким.

Напомним, что в том финале "Реал" одержал победу в серии послематчевых пенальти. В основное время, на гол Рамоса ответил Карраско.