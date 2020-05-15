Месси: Барселона не сможет выиграть ЛЧ, если будет выступать как в последних матчах до перерыва

Форвард "Барселоны" Лионель Месси ответил наставнику своей команды Кике Сетьену по поводу своего же высказывания до перерыва в соревнованиях по причине пандемии коронавируса. Тогда аргентинец отметил, что его команде не по силам выиграть ЛЧ в этом сезоне, а тренер команды заявил, что "Барса" вполне может побороться за победу. Цитирует Месси Marca и Goal.com.

"Возможно, этот перерыв пойдет нам на пользу. Сначала нужно дождаться возобновления соревнований. Тогда мы и поймем наш уровень. Мне кажется, наш тренер не совсем понял то, что я пытался сказать, или я неверно выразился. Я хотел сказать, что "Барселона" не сможет выиграть ЛЧ, если будет выступать как в последних матчах до перерыва. Я не сомневаюсь, что нам по силам выиграть все, что осталось, но не с таким уровнем игры, как в последних матчах. Мое мнение основывается на опыте выступлений в этом турнире".

"Лаутаро? Честно говоря, я не уверен, что переговоры идут, я не в курсе. Я уже говорил, что Мартинес – впечатляющий форвард. Он мощный, забивает, у него хороший дриблинг. Посмотрим, что будет с ним и с другими, о ком говорят".