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Месси: Барселона не сможет выиграть ЛЧ, если будет выступать как в последних матчах до перерыва

Испания
(2 голосов)

Капитан понимает это лучше всех

Месси: Барселона не сможет выиграть ЛЧ, если будет выступать как в последних матчах до перерыва
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси ответил наставнику своей команды Кике Сетьену по поводу своего же высказывания до перерыва в соревнованиях по причине пандемии коронавируса. Тогда аргентинец отметил, что его команде не по силам выиграть ЛЧ в этом сезоне, а тренер команды заявил, что "Барса" вполне может побороться за победу. Цитирует Месси Marca и Goal.com.

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"Возможно, этот перерыв пойдет нам на пользу. Сначала нужно дождаться возобновления соревнований. Тогда мы и поймем наш уровень. Мне кажется, наш тренер не совсем понял то, что я пытался сказать, или я неверно выразился. Я хотел сказать, что "Барселона" не сможет выиграть ЛЧ, если будет выступать как в последних матчах до перерыва. Я не сомневаюсь, что нам по силам выиграть все, что осталось, но не с таким уровнем игры, как в последних матчах. Мое мнение основывается на опыте выступлений в этом турнире".

"Лаутаро? Честно говоря, я не уверен, что переговоры идут, я не в курсе. Я уже говорил, что Мартинес – впечатляющий форвард. Он мощный, забивает, у него хороший дриблинг. Посмотрим, что будет с ним и с другими, о ком говорят".

"Очень жду возобновления футбола. Я смог остаться в хорошей физической форме благодаря тренировкам дома – спасибо детям и жене Антонелле, мы вместе создавали уютные моменты и наслаждались".

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Кике Сетьен Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
15.05.2020 в 09:36
Дійсно при такий грі, що показувала останні часи Барселона... "потрібен свій Реал" який провалювався не менше. Бо гра "Мессі вперед, а всі інші йому допомогають" то футбол середини минулого століття! Наразі виграють КОМАНДИ! Зірки то просто додаткові козирі, а Лео взагалі джокер в цій грі!
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