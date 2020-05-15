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AS: Зидан создаст конкуренцию для Бензема с помощью перевода вингера Реала в атаку

Испания
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AS: Зидан создаст конкуренцию для Бензема с помощью перевода вингера Реала в атаку
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Травма Луки Йовича и неуверенность в Мариано могут заставить Зинедина Зидана использовать вингера "сливочных" Маркоса Асенсио в качестве конкурента для нападающего "Реала" Карима Бензема.

По информации AS, французский специалист видит в возвращении Маркоса Асенсио после разрыва крестообразных связок возможность усилить линию атаки. Повреждение Йовича и боязнь подпускать неготового Мариано к основе заставили Зидана использовать Бензема в качестве безальтернативного варианта наконечника на протяжении всего сезона.

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Маркос Асенсио – правый вингер мадридского "Реала". Экс-тренер "сливочных" Лопетеги несколько раз использовал испанца в роли ложной девятки. Контракт игрока с "королевским клубом" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Мариано Марко Асенсио Лука Йович
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Источник:
AS

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