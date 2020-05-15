Кроос: Я точно планирую провести ближайшие три года в Реале

Полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился планами на будущее.

"Я точно планирую провести ближайшие три года в "Реале", поскольку у меня контракт. Хочу ли я поиграть в АПЛ? Получается, когда контракт закончится, мне будет 33. Это отличный возраст для того, чтобы задать себе вопрос: "Как я чувствую себя физически, есть ли мотивация, хочу ли я продолжать?".

Если все сходится, то можно сказать себе: "Хорошо, давай попробуем еще один год поиграть тут, потому что ты чувствуешь, что достаточно хорош и хочешь этого". Не исключаю, что такое может произойти со мной, но мне трудно представить, что я соглашусь на переезд в Англию в 33 года. Местный чемпионат очень требователен к физическим показателям, — приводит Eurosport слова Крооса.

На счету Крооса 5 голов и 9 результативных передач в 33 матчах за "Реал" в сезоне-2019/20.