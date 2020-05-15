Тальяфико: Интерес Барселоны? Я всегда мечтал играть в топ чемпионате

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико, которым ранее интересовалась "Барселона", признался, что хотел бы продолжить карьеру в более сильном чемпионате.

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"Сейчас я стараюсь держать себя в хорошей физической форме. "Барселона"? Я не знаю, уйду из "Аякса" летом или останусь.

Интерес сильного клуба ко мне вызывает радость, но я хотел бы сохранять спокойствие. Когда будет конкретное предложение - я обговорю это с агентом. Я всегда мечтал играть в топ чемпионате", - цитирует аргентинца AS.

Отметим, что его действующий контракт расчитан до 2022-го года - его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов.