Daily Mail: Реал продаст Бэйла этим летом

Гарет Бэйл покинет Мадрид. В этом весь мир пытается убедить английское издание Daily Mail.

По их информации, "Реал" готов продать валлийского нападающего, чтобы избавиться от его зарплаты. Они будут готовы отпустить Бэйла за 15-20 миллионов евро.

Есть вероятность, что Гарет вернется в Англи, где подпишет контракт с "Ньюкаслом". Его будущие богатые владельцы готовы сделать форварда звездой новой команды.

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Контракт Гарета с "Реалом" истекает в 2022-м году.