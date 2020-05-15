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Daily Mail: Реал продаст Бэйла этим летом
Время валлийца в Мадриде подходит к концу
Гарет Бэйл покинет Мадрид. В этом весь мир пытается убедить английское издание Daily Mail.
По их информации, "Реал" готов продать валлийского нападающего, чтобы избавиться от его зарплаты. Они будут готовы отпустить Бэйла за 15-20 миллионов евро.
Есть вероятность, что Гарет вернется в Англи, где подпишет контракт с "Ньюкаслом". Его будущие богатые владельцы готовы сделать форварда звездой новой команды.
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Контракт Гарета с "Реалом" истекает в 2022-м году.
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