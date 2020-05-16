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Роналду был близок к переходу в Барселону, – экс-директор клуба

Испания
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Однако в итоге "блаугранас" выбрали Куарежму

Роналду был близок к переходу в Барселону, – экс-директор клуба
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Бывший директор "Барселоны" Роберт Фернандес заявил, что клуб был близок к подписанию Криштиану Роналду в 2003-м году.

"Я встретил агента Жоржи Мендеша после игры в отеле. Я помню, что Криштиану был очень хорош в тот день, и что Куарежма тоже был очень хорош. Мы говорили о том, насколько эти игроки подойдут "Барселоне", но в итоге руководство выбрало Куарежму", - цитирует Фернандеса Superdeports.

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В статье: Рикарду Куарежма Криштиану Роналду Барселона
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