Кьеллини: Карвахаль, Варан и Марсело напоминают школьников, когда играют без Рамоса

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о том, как капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос влияет на своих партнеров по команде.

"Невероятно то, как Рамос передает свою уверенность остальным. Без Рамоса даже такие победители, как Варан, Карвахаль и Марсело, напоминают школьников.

Без Серхио они сразу регрессируют. "Реал" превращается в беззащитную команду. С ним можно быть уверенным, что "Реал" не проиграл бы "Аяксу" на "Бернабеу" с разницей в три мяча. Я бы поставил на это любые деньги", – рассказал итальянец.