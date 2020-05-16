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Кьеллини: Карвахаль, Варан и Марсело напоминают школьников, когда играют без Рамоса
Итальянец поделился мыслями насчет лидера "сливочных"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о том, как капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос влияет на своих партнеров по команде.
"Невероятно то, как Рамос передает свою уверенность остальным. Без Рамоса даже такие победители, как Варан, Карвахаль и Марсело, напоминают школьников.
Без Серхио они сразу регрессируют. "Реал" превращается в беззащитную команду. С ним можно быть уверенным, что "Реал" не проиграл бы "Аяксу" на "Бернабеу" с разницей в три мяча. Я бы поставил на это любые деньги", – рассказал итальянец.