Лео Месси: Риск заражения повсюду. Не нужно много думать, иначе никуда не захочешь выходить

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями насчет текущей ситуации вокруг пандемии коронавируса и футбола.

"Лично я с нетерпением жду возвращения турниров. Мы знаем, что будет непривычно без зрителей на стадионе. Я когда-то играл при пустых трибунах, мне показалось это странным, да и нам не хотелось бы расставаться с семьями. Но посмотрим, как все будет.

Риск заражения существует повсюду. Когда ты выходишь из дома, риск уже есть. Поэтому не нужно слишком много думать об этом, иначе никуда не захочешь выходить.

Но мы понимаем, что важно соблюдать протоколы и принимать все возможные меры профилактики. Возвращение к тренировкам – первый шаг, но не нужно расслабляться, необходимо и дальше принимать все необходимые меры предосторожности", – рассказал Лионель Месси.