Испания
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В СМИ появились изображения основной формы Реала на сезон 2020/21
Майка "сливочных" выполнена в белом и розовом цветах
Footy Headlines опубликовал изображения новой домашней формы мадридского "Реала" на сезон 2020/2021.
Основной цвет футболки "сливочных" традиционно белый. На рукавах и боках майки присутствуют розово-черные фрагменты.
Adidas так и остался техническим спонсором испанского клуба.
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Источник:Footy Headlines
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