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В СМИ появились изображения основной формы Реала на сезон 2020/21

Испания
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Майка "сливочных" выполнена в белом и розовом цветах

В СМИ появились изображения основной формы Реала на сезон 2020/21
Новина українською

Footy Headlines опубликовал изображения новой домашней формы мадридского "Реала" на сезон 2020/2021.

Основной цвет футболки "сливочных" традиционно белый. На рукавах и боках майки присутствуют розово-черные фрагменты.

Adidas так и остался техническим спонсором испанского клуба.

В СМИ появились изображения основной формы Реала на сезон 2020/21 - изображение 1
В СМИ появились изображения основной формы Реала на сезон 2020/21 - изображение 2
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В статье: Реал (Мадрид)
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Источник:
Footy Headlines
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