Ла Лига вернется в июне. Матчи планируют проводить каждый день

Федерация футбола Испании и Ла Лига достигли важного консенсуса после длительного периода разногласий. Луис Рубиалес и Хавьер Тебас согласовали процедуру перезапуска чемпионата после карантина. Футбол вернется в июне, и матчи планируют проводить каждый день. В том числе, и по понедельникам. Важное условие – каждая команда будет иметь минимум 72 часа перерыва между матчами. Дискуссии продолжаются относительно временных слотов поединков. Там, где не очень жарко, матчи могут начинаться в 20:00 по центральноевропейскому времени, а там, где температуры воздуха выше, планируют начинать игры в 23:00.

Официальное решение будет обнародовано после того, как план перезапуска будет утвержден арбитражным судом, в который руководство Ла Лиги и Федерация обращались в августе прошлого года. Тогда, напомним, был конфликт относительно распределения матчей по дням недели – Федерация была против проведения поединков по пятницам и понедельникам. Санчес Магро, один из самых авторитетных судей страны в этой сфере, тогда санкционировал игры по пятницам, но запретил проводить их в понедельник.

Луис Рубиалес изменил свое мнение относительно понедельничных матчей, ведь изменились обстоятельства. Федерация была против, подчеркивая неудобства таких матчей для болельщиков. Но известно, что после карантина матчи Ла Лиги будут проводиться без зрителей, поэтому нет препятствий играть в понедельник.

Это означает, что любая команда может сыграть свой матч в понедельник, а следующий – уже в четверг. Семь игровых дней в неделю дадут Ла Лиге возможность закончить турнир до 29-го июля – крайний срок от УЕФА. Ведь уже со 2-го августа должны возобновиться еврокубки, последний матч кампании которых запланирован на 29-е августа.