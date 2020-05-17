Шесть лет назад Атлетико сдержал Барсу на Камп Ноу и в десятый раз стал чемпионом Испании. Играл экс-футболист Металлиста

Это уникальное событие в новейшей истории испанского футбола. Только "Атлетико" сумел нарушить двоевластие "Барселоны" и "Реала" времен Лео Месси / Криштиану Роналду. UA-Футбол уже рассказывал, что в 2004-м "Валенсия" выиграла титул, а после этого лучшими в стране становились либо "Барселона", либо "Реал". Единственный, кто сумел нарушить эту пятнадцатилетнюю гегемонию – "Атлетико" Диего Симеоне.

В кампании 2013/14 была плотная борьба. В 36-м туре мадридцы уступили "Леванте", а "Барселона" расписала ничью с "Хетафе", сократив отставание от первого места до одной победы. Притом, что впереди был еще очный поединок этих команд.

В первом круге на поле "Атлетико" команды сыграли 0:0, поэтому "Барселона" возлагала все надежды на домашний матч. В 37-м туре оба претендента сыграли вничью, "Реал" проиграл, поэтому судьба чемпионства была возложена на карту последнего тура. 17-е мая 2014-го года. "Камп Ноу". Почти сто тысяч зрителей.

Лео Месси уже вовсю зажигал в "Барселоне" и именно он ассистировал Алексису Санчесу на гол на 34-й минуте. Но Годин сравнял в начале второго тайма и дальше "Атлетико" уже не позволил "Барселоне" выйти вперед. 1:1. Конечное преимущество "матрасников" в турнирной таблице в три очка.

Примечательно, что сыграл в том поединке и экс-игрок "Металлиста" Хосе Соса. Аргентинец ранее был звездой УПЛ, но к тому времени его отношения с харьковчанами практически завершились. Он еще был на контракте с "Металлистом", а в "Атлетико" играл на правах аренды. После чемпионства с "Атлетико" вернулся в Харьков, но уже в сентябре был отдан в аренду "Бешикташу", который впоследствии полностью выкупил контракт игрока. Соса вышел на замену на 72-й минуте.

Это был десятый титул "Атлетико" в Ла Лиге и первый за последние 18 лет. Первый и до сих пор последний со времен знаменитого Радомира Антича.