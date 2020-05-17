  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Каземиро уверен в возобновлении Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро уверен в возобновлении Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Бразилец высказался о вероятности продолжения сезона

Каземиро уверен в возобновлении Ла Лиги
Новина українською

Полузащитник "Реала" Каземиро высказался о возобновлении сезона в Испании.

"Очень важно, чтобы большой футбол вернулся в Испании. Это продемонстрирует обществу, что возвращение к нормальной жизни возможно. Мы может показать это на собственном примере.

Речь не только о возвращении игроков на поле, но и о том, чтобы люди вернулись на улицы городов. Я уверен, что при соблюдении должных мер предосторожности все вскоре вернется к прежнему состоянию", – цитирует Каземиро Marca.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...