Каземиро уверен в возобновлении Ла Лиги

Полузащитник "Реала" Каземиро высказался о возобновлении сезона в Испании.

"Очень важно, чтобы большой футбол вернулся в Испании. Это продемонстрирует обществу, что возвращение к нормальной жизни возможно. Мы может показать это на собственном примере.

Речь не только о возвращении игроков на поле, но и о том, чтобы люди вернулись на улицы городов. Я уверен, что при соблюдении должных мер предосторожности все вскоре вернется к прежнему состоянию", – цитирует Каземиро Marca.