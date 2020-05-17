Испания
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Каземиро уверен в возобновлении Ла Лиги
Бразилец высказался о вероятности продолжения сезона
Полузащитник "Реала" Каземиро высказался о возобновлении сезона в Испании.
"Очень важно, чтобы большой футбол вернулся в Испании. Это продемонстрирует обществу, что возвращение к нормальной жизни возможно. Мы может показать это на собственном примере.
Речь не только о возвращении игроков на поле, но и о том, чтобы люди вернулись на улицы городов. Я уверен, что при соблюдении должных мер предосторожности все вскоре вернется к прежнему состоянию", – цитирует Каземиро Marca.
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