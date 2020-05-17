Лунин останется в Овьедо до конца сезона

Все футболисты "Овьедо" останутся в команде до конца розыгрыша сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом игроки, чьи контракты с клубом истекали 30-го июня, продолжат выступления в команде до окончания Сегунды, а не даты, прописанной в соглашении. В числе этих игроков и украинец Андрей Лунин, выступающий за клуб на правах аренды из мадридского "Реала".

В текущем сезоне на счету Лунина 9 матчей за "Овьедо" во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов.