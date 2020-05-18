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Комментатор потерял работу, болея в эфире за одну из команд. В Испании отмечают годовщину интересного события

Испания
(1 голосов)

Может ли быть пример показательным?

Комментатор потерял работу, болея в эфире за одну из команд. В Испании отмечают годовщину интересного события
UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига и Сегунда возобновятся аж в июне, поэтому испанский футбол продолжает жить воспоминаниями. Почти ежедневно возникает повод вспоминать какие-то исторические победы или поражения. Держат болельщиков в тонусе и участники исторических событий благодаря острым интервью. Но сегодня Испания вспоминает крайне уникальный случай, когда комментатор остался без работы, ибо в прямом эфире болел за одну из команд. И теперь он широко известен благодаря этой ситуации.

Его имя – Пауло Футре. Состоялся матч 17-го мая 2013-го года в рамках финала Кубка Испании – семь лет назад. Игра проходила в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" и по иронии судьбы в ней участвовал мадридский "Реал" – хозяин арены. А противостояла ему другая мадридская команда - "Атлетико". Мадридское дерби в финале в Мадриде.

Пауло Футре – португалец, он бывший футболист "Атлетико" и сборной Португалии, обладатель Кубка Испании с "Атлетико". Тот поединок он комментировал в дуэте. Шла 99 минута встречи (овертаймы при счете 1:1), коллега Футре пытался анализировать события и как раз в этот момент "Атлетико" забил гол. Господин Пауло не стал сдерживать эмоций и выплеснул радость, словно он – один из болельщиков мадридского "Атлетико". И после этого в Испании больше не комментировал.

"В этот день семь лет назад моя карьера комментатора в Испании закончилась", - написал Футре в твиттере. Впрочем, мужчина говорит, что ни о чем не жалеет, потому как признает, что действительно искренне радовался успеху "Атлетико" – до этого "матрасники" на протяжении 14 лет страдали в дерби.

Интересно, если бы этот случай стал маркером, сколько комментаторов в Украине потеряли бы свою работу?!

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В статье: Атлетико (Мадрид) Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
18.05.2020 в 12:46
Половину, в зависимости, чья власть в стране..
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