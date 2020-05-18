  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберто Карлос: С Роналдо не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто Карлос: С Роналдо не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси

Испания
(1 голосов)

Бразилец умел делать на поле все

Роберто Карлос: С Роналдо не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси
Новина українською

Экс-защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике и партнёре по национальной команде Роналдо.

"Роналдо выделялся на тренировках. Он был лучшим. Никогда не будет другого "Феномена". С ним не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси. Роналдо уникален.

Думаю, в наше время было сложнее забивать голы. Тогда в футболе присутствовало больше физической борьбы, а нападающие были менее защищены. Но Роналдо мог сделать на поле всё.

Когда он перешёл в "Реал", много людей в клубе не понимали, какого невероятного игрока нам удалось заполучить. Роналдо тогда удивил многих", — приводит слова 47-летнего бразильца Goal.

Роналдо является двукратным обладателем "Золотого мяча". Форвард получил эту награду в 1997 и 2002 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Карлос Роналдо Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.05.2020 в 18:40
Особисто я згоден з Р.Карлосом. Роналдо в свої кращі роки був сильнішим. "Концентрація" його таланту і техніки вище ніж перерахованих в статті футболістів. Інша справа, що він не так довго грав на високому рівні як Мессі і Роналду. Це моя думка,хтось може і не погодиться...
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
18.05.2020 в 17:21
По таланту может и сильнее. Но вот по отношению к делу...
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.05.2020 в 16:39
"Раньше было лучше" и "раньше колбаса была по 80копеек"
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
18.05.2020 в 17:21
Ту колбасу кошки не ели
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...