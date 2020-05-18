Роберто Карлос: С Роналдо не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси

Экс-защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике и партнёре по национальной команде Роналдо.

"Роналдо выделялся на тренировках. Он был лучшим. Никогда не будет другого "Феномена". С ним не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси. Роналдо уникален.

Думаю, в наше время было сложнее забивать голы. Тогда в футболе присутствовало больше физической борьбы, а нападающие были менее защищены. Но Роналдо мог сделать на поле всё.

Когда он перешёл в "Реал", много людей в клубе не понимали, какого невероятного игрока нам удалось заполучить. Роналдо тогда удивил многих", — приводит слова 47-летнего бразильца Goal.

Роналдо является двукратным обладателем "Золотого мяча". Форвард получил эту награду в 1997 и 2002 годах.