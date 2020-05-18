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Лидер обороны Интера может заменить Умтити в Барселоне
Вот только хватит финансов для такого трансфера?
Каталонская "Барселона" ищет возможные варианты для замены Самуэля Умтити. Французский защитник слишком часто травмируется и, вероятно, будет продан.
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Как сообщает Mundo Deportivo, вероятным кандидатом для замены француза может стать Милан Шкриньяр. Каталонцы давно следят за прогрессом центрбэка.
Сейчас Милан оценивается "Интером" в 70 миллионов евро. Помимо "Барселоны" им также интересуется "Ман Сити".
Отметим, что каталонцы намерены подписать еще одного лидера "Интера" - речь о Лаутаро Мартинесе.
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