Лидер обороны Интера может заменить Умтити в Барселоне

Каталонская "Барселона" ищет возможные варианты для замены Самуэля Умтити. Французский защитник слишком часто травмируется и, вероятно, будет продан.

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Как сообщает Mundo Deportivo, вероятным кандидатом для замены француза может стать Милан Шкриньяр. Каталонцы давно следят за прогрессом центрбэка.

Сейчас Милан оценивается "Интером" в 70 миллионов евро. Помимо "Барселоны" им также интересуется "Ман Сити".

Отметим, что каталонцы намерены подписать еще одного лидера "Интера" - речь о Лаутаро Мартинесе.