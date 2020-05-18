Азар: Очень надеюсь, что буду готов к первому матчу

Вингер "Реала" Эден Азар рассказал о свое восстановлении от серьезной травмы.

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"Мне очень приятно вернуться к тренировкам, работая с товарищами на поле. Осталось дождаться матчей, но я уже очень счастлив. Мне нужно улучшить физическое состояние, а также больше работать с мячом. Очень надеюсь, что буду готов к первому матчу.

После двухмесячной паузы мне нужно продолжать набирать форму. Но мы работаем в группе и это уже хорошо", - цитирует бельгийца AS.

Напомним, что ранее была вероятность, что Эден не восстановится к концу сезона, но вынужденная пауза пошла ему на пользу.