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Азар: Очень надеюсь, что буду готов к первому матчу

Испания
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Вот кому пауза пошла на пользу

Азар: Очень надеюсь, что буду готов к первому матчу
UA-Футбол
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Вингер "Реала" Эден Азар рассказал о свое восстановлении от серьезной травмы.

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"Мне очень приятно вернуться к тренировкам, работая с товарищами на поле. Осталось дождаться матчей, но я уже очень счастлив. Мне нужно улучшить физическое состояние, а также больше работать с мячом. Очень надеюсь, что буду готов к первому матчу.

После двухмесячной паузы мне нужно продолжать набирать форму. Но мы работаем в группе и это уже хорошо", - цитирует бельгийца AS.

Напомним, что ранее была вероятность, что Эден не восстановится к концу сезона, но вынужденная пауза пошла ему на пользу.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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