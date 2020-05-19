Двадцать лет испанской сказке: когда Ла Лигу выиграл Депортиво

Ровно двадцать лет назад, 19-го мая 2000-го года, состоялся последний матч чемпионата Испании 1999/00 с участием "Депортиво". Команда из Ла-Коруньи на своем поле обыграла "Эспаньол" и официально стала чемпионом Испании. Принято считать, что это последняя сказка испанского футбола.

Ведь после "Депортиво" Ла Лигу выигрывали только те, от кого этого можно было ожидать – "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико". Вообще, кроме этих четырех команд, а также "Атлетика" из Бильбао, который восемь раз примерял корону, все остальные чемпионы Ла Лиги – это романтика. "Реал Сосьедад" дважды выигрывал чемпионат в начале 80-х годов, "Бетис" выиграл в середине 30-х, а "Севилья" – в середине 40-х. А вот "Депортиво" – это как раз относительно современная яркая футбольная сказка. Романтика.

В том чемпионате "Депортиво" не был непобедимым. Подопечные Хавьера Ирурета одиннадцать раз потерпели неудачу, притом, что "Реал Сарагоса" проиграл семь раз, "Реал" (Мадрид) – восемь раз, а "Валенсия" – десять раз. Однако "Депортиво" не "злоупотреблял" ничьими и благодаря 21-й победе (больше всего в чемпионате) добыл наибольше очков. На финише ла-корунцы опередили ближайшего преследователя "Барселону" на четыре очка. Успех праздновал весь город.

Это была классная команда с Педро Паулетой, Роем Макаем, Виктором Санчесом, Флавио Консейсан, Жоаном Капдевила, Лионелем Скалони, Славиша Йокановичем. В межсезонье после чемпионства некоторые покинули команду, но пришли и новички, в частности, Хуан Карлос Валерон, Диего Тристан и Вальтер Пандиани. Еще позже – Альберт Луке. И эта команда на передовых позициях находилась еще несколько лет. В частности, в двух следующих сезонах становилась вице-чемпионом Испании, на протяжении серии дважды взяла Суперкубок Испании и один раз – Кубок Короля. Параллельно неплохо играла в Лиге чемпионов. В сезонах 2000/01 и 2001/02 доходила до четвертьфинала, а в сезоне 2003/04 играла в полуфинале, где только минимально по сумме двух поединков уступила "Порту" Жозе Моуринью. А камбэк в противостоянии с "Миланом" вошел в золотую историю еврокубков.

Далее последовал спад, и команда превратилась в середняка Ла Лиги. А еще позже – стала балансировать между Ла Лигой и Сегундой, что и продолжается до сих пор.

Последний раз в элитном дивизионе "Депортиво" выступал в сезоне 2017/18. Некоторое время команду тренировал Кларенс Зеедоорф, за нее выступал украинец Максим Коваль. Но ничего хорошего из этого не вышло. В настоящее время "Депортиво" борется за то, чтобы не вылететь в третий дивизион.