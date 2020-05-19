Стреляет не хуже Месси? Сетьен успешно проверил навыки дальнего выстрела после тренировки Барселоны

Пресс-служба каталонской "Барселоны" поделилась видео, где можно заметить, как наставник "сине-гранатовых" после тренировочной сессии проверил свою меткость во время исполнения стандартных положений.

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Первые три выстрела летели точно в девятку ворот: один из них достиг цели, в то время как еще с двумя ударами справился голкипер. Напоследок специалист успешно пробил в противоположный угол. Marca сделала шикарный комплимент Кике: "Он бьет почти как и Лео Месси".

Во времена игровой карьеры Сетьен выступал на позиции хавбека – он защищал цвета "Расинга" (Сантандер), мадридского "Атлетико" и "Логроньеса". В 2020 году Кике возглавил "Барселону" после успешных выступлений с "Бетисом".