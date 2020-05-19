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"Понимал, что стану миллионером". Экс-игрок Барсы признался, что переехал из Лондона ради зарплаты

Испания
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Про каталонский этап карьеры Сонга

"Понимал, что стану миллионером". Экс-игрок Барсы признался, что переехал из Лондона ради зарплаты
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Экс-игрок лондонского "Арсенала", испанской "Барселоны" и национальной сборной Камеруна Александр Сонг рассказал о причинах переезда с "Эмирейтс" на "Камп Ноу". За 6 полноценных сезонов хавбек смог стать важной опцией для Арсена Венгера, но в "сине-гранатовом" стане он сознательно пошел на даунгрейд карьеры. Цитирует экс-футболиста Goal.com и AS.

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"Барселона" предложила мне контракт, я увидел, сколько заработаю и даже не задумывался об этом дважды. Понял, что у жены и детей будет комфортная жизнь. Спортивный директор клуба объяснил, что я не буду игроком основы, но я ничего не ответил. Понимал, что стану миллионером".

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"Помню, однажды перед тренировкой "Арсенала" я увидел, как Анри подъехал на базу на прекрасной машине. Я пошел в автосалон и купил такую же великолепную тачку, она мне очень понравилась. Тем не менее, через 2 месяца я вернул ее, ведь все пришлось спустить на бензин".

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В статье: Арсенал (Лондон) Тьерри Анри Александр Сонг Барселона зарплата
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Источник:
Goal.com

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