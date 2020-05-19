"Понимал, что стану миллионером". Экс-игрок Барсы признался, что переехал из Лондона ради зарплаты

Экс-игрок лондонского "Арсенала", испанской "Барселоны" и национальной сборной Камеруна Александр Сонг рассказал о причинах переезда с "Эмирейтс" на "Камп Ноу". За 6 полноценных сезонов хавбек смог стать важной опцией для Арсена Венгера, но в "сине-гранатовом" стане он сознательно пошел на даунгрейд карьеры. Цитирует экс-футболиста Goal.com и AS.

"Барселона" предложила мне контракт, я увидел, сколько заработаю и даже не задумывался об этом дважды. Понял, что у жены и детей будет комфортная жизнь. Спортивный директор клуба объяснил, что я не буду игроком основы, но я ничего не ответил. Понимал, что стану миллионером".