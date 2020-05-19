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Просинечки: Было много великих игроков, но лучший в истории - Месси

Испания
(3 голосов)

Мнение экс-футболиста "Реала"

Просинечки: Было много великих игроков, но лучший в истории - Месси
UA-Футбол
Новина українською

Легенда югославского и хорватского футбола Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории футбола. Спойлер: Он играет и в наше время.

"Многие могут назвать разных игроков. Кто-то скажет Марадона, Роналдо, Криштиану. Я считаю, что лучшим в истории был Месси.

Роналдо отлично играл в "Барселоне", у него были великолепные сезоны в "Интере", а после в "Реале". Он нигде не играл плохо. Безусловно, он был великим. Но Месси - лучший. Он делает разницу на поле и помогает выигрывать трофеи", - цитирует Роберта AS.

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Отметим, что Просинечки три сезона провел в футболке "Реала" и один - в футболке "Барселоны".

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В статье: Барселона Роберт Просинечки
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