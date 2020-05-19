Просинечки: Было много великих игроков, но лучший в истории - Месси

Легенда югославского и хорватского футбола Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории футбола. Спойлер: Он играет и в наше время.

"Многие могут назвать разных игроков. Кто-то скажет Марадона, Роналдо, Криштиану. Я считаю, что лучшим в истории был Месси.

Роналдо отлично играл в "Барселоне", у него были великолепные сезоны в "Интере", а после в "Реале". Он нигде не играл плохо. Безусловно, он был великим. Но Месси - лучший. Он делает разницу на поле и помогает выигрывать трофеи", - цитирует Роберта AS.

Отметим, что Просинечки три сезона провел в футболке "Реала" и один - в футболке "Барселоны".