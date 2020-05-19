  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Барселона серьезно интересовалась Кейном, но его цена отпугнула каталонцев
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Барселона серьезно интересовалась Кейном, но его цена отпугнула каталонцев

Испания
(1 голосов)

После они переключили внимание на другого игрока

СМИ: Барселона серьезно интересовалась Кейном, но его цена отпугнула каталонцев
UA-Футбол
Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" уже давно приняло решение искать замену для Луиса Суареса. Считалось, что они сразу обратили внимание на Лаутаро Мартинеса.

Читайте такжеБарселона готова попрощаться с двумя футболистами ради Лаутаро Мартинеса

Однако, по данным Mundo Deportivo, сначала клуб интересовался другим футболистом. Чемпион Испании всерьез намеревался подписать Гарри Кейна.

Сообщается, что президент "Барселоны" связывался с руководителем "Тоттенхэма", но не получил положительного ответа. Тогда была названа достаточно серьезная сумма, которую каталонцы платить отказались.

Отметим, что великая вероятность, что Кейн все же покинет лондонский клуб ближайшим летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...