СМИ: Барселона серьезно интересовалась Кейном, но его цена отпугнула каталонцев

Руководство каталонской "Барселоны" уже давно приняло решение искать замену для Луиса Суареса. Считалось, что они сразу обратили внимание на Лаутаро Мартинеса.

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Однако, по данным Mundo Deportivo, сначала клуб интересовался другим футболистом. Чемпион Испании всерьез намеревался подписать Гарри Кейна.

Сообщается, что президент "Барселоны" связывался с руководителем "Тоттенхэма", но не получил положительного ответа. Тогда была названа достаточно серьезная сумма, которую каталонцы платить отказались.

Отметим, что великая вероятность, что Кейн все же покинет лондонский клуб ближайшим летом.