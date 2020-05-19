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СМИ: Барселона серьезно интересовалась Кейном, но его цена отпугнула каталонцев
После они переключили внимание на другого игрока
Руководство каталонской "Барселоны" уже давно приняло решение искать замену для Луиса Суареса. Считалось, что они сразу обратили внимание на Лаутаро Мартинеса.
Однако, по данным Mundo Deportivo, сначала клуб интересовался другим футболистом. Чемпион Испании всерьез намеревался подписать Гарри Кейна.
Сообщается, что президент "Барселоны" связывался с руководителем "Тоттенхэма", но не получил положительного ответа. Тогда была названа достаточно серьезная сумма, которую каталонцы платить отказались.
Отметим, что великая вероятность, что Кейн все же покинет лондонский клуб ближайшим летом.