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"Мое тело сказало хватит". Ариц Адурис объявил о завершении карьеры

Испания
(1 голосов)

Легенда "Атлетика"

"Мое тело сказало хватит". Ариц Адурис объявил о завершении карьеры
UA-Футбол
Новина українською

Капитан испанского "Атлетика" Ариц Адурис объявил о завершении футбольной карьеры.

Лучшие свои годы он провел именно за басков, сыграв в общей сложности за клуб 403 матча. Здесь на его счету 172 гола и единственный трофей в карьере - Суперкубок Испании. Также играл за такие команды как "Валенсия", "Вальядолид" и "Мальорка".

39-летний нападающий завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. У футболиста достаточно серьезные проблемы с бедром, из-за которых он даже не сможет доиграть текущий сезон.

Отметим, что Ариц также успел поиграть и за сборную Испании (13 матчей, 2 гола).

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В статье: Атлетик (Бильбао) Ариц Адурис
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Комментарии (4)
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cavo57
20.05.2020 в 20:16
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2020 в 19:34
Удивительно, но фанаты Реала помнят гол Адурица великой Барселоне в матче первого тура.Гол, который ни на что не повлияет в итоге. Этим, эти не разбирающиеся в футболе люди, показывают свою ущербность, показывают, как великая Барселона сидит им занозой в одном месте. Кстати, Адуриц, родившийся в Сан Себастьяне, своим не забивает. Поэтому он не жалеет, что его не будет в финале КК.
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
20.05.2020 в 20:07
Вплине, вплине, оленю
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2020 в 18:23
Жаль. Из-за коронавируса не сыграет в своем главном матче : финале Копа с РС. Но как он в первом туре этого чемпионата через себя на последней минуте Барсе положил, а?))
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Algrab (Костопiль)
20.05.2020 в 19:00
Прекрасний гол, ще й барсюкам....Крассота...
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0
-2


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