"Мое тело сказало хватит". Ариц Адурис объявил о завершении карьеры

Капитан испанского "Атлетика" Ариц Адурис объявил о завершении футбольной карьеры.

Лучшие свои годы он провел именно за басков, сыграв в общей сложности за клуб 403 матча. Здесь на его счету 172 гола и единственный трофей в карьере - Суперкубок Испании. Также играл за такие команды как "Валенсия", "Вальядолид" и "Мальорка".

39-летний нападающий завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. У футболиста достаточно серьезные проблемы с бедром, из-за которых он даже не сможет доиграть текущий сезон.

Отметим, что Ариц также успел поиграть и за сборную Испании (13 матчей, 2 гола).