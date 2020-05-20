Главный тренер Аргентины: Будет лучше, если Лаутаро сможет играть рядом с Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони уверен, что переход в "Барселону" пойдет на пользу Лаутаро Мартинесу.

"Если Лаутаро сможет играть в паре с Месси в одном клубе - это точно пойдет на пользу. Уверен, что он будет основным форвардом в течение ближайших лет и сможет в этом преуспеть.

Мартинес - отличный форвард и ему нужно выступать за топ клубы. Он сейчас играет в таком и соревнуется на высшем уровне. Но переход в другую команду может тоже пойти ему на пользу", - приводит слова Скалони RTVE.

Отметим, что помимо "Барселоны", Мартинеса хочет подписать несколько других клубов.