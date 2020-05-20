В 2005-м году Месси мог оказаться в Хетафе - Райкард ответил отказом

Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, как 15 лет назад его клуб был близок к трансферу Лионеля Месси из "Барселоны".

"В первый или во второй год, когда Месси дебютировал за "Барселону", мы были близки к его годовой аренде. В конце концов, Райкард ответил отказом и у нас остались только мечты", - приводит слова Торреса Goal.

Ранее сообщалось, что Месси занял седьмое место в списке самых влиятельных людей в футболе.