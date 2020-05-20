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В 2005-м году Месси мог оказаться в Хетафе - Райкард ответил отказом

Испания
(1 голосов)

Речь шла об аренде

В 2005-м году Месси мог оказаться в Хетафе - Райкард ответил отказом
UA-Футбол
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Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, как 15 лет назад его клуб был близок к трансферу Лионеля Месси из "Барселоны".

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"В первый или во второй год, когда Месси дебютировал за "Барселону", мы были близки к его годовой аренде. В конце концов, Райкард ответил отказом и у нас остались только мечты", - приводит слова Торреса Goal.

Ранее сообщалось, что Месси занял седьмое место в списке самых влиятельных людей в футболе.

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В статье: Лионель Месси Франк Райкард Барселона "Хетафе" Анхель Торрес
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
20.05.2020 в 21:13
В 2007м я мог оказаться в Токио.... . Не оказался.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2020 в 21:25
А вы не были на Таити?)))
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xapyga (Запорожье)
20.05.2020 в 21:30
Таити,такое волшебное место)))
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MES QUE UN CLUB
20.05.2020 в 21:49
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Я много где не был. Просто своим комментарием хотел подчеркнуть тупость таких новостей. Много кто и где мог оказаться. Пеле в Динамо, Роналду в Минае.... фантазируй сколько хочешь.)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2020 в 22:31
Эта фраза про Таити с советского мультика про Кешу))).
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