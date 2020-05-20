Испания
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В 2005-м году Месси мог оказаться в Хетафе - Райкард ответил отказом
Речь шла об аренде
Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, как 15 лет назад его клуб был близок к трансферу Лионеля Месси из "Барселоны".
"В первый или во второй год, когда Месси дебютировал за "Барселону", мы были близки к его годовой аренде. В конце концов, Райкард ответил отказом и у нас остались только мечты", - приводит слова Торреса Goal.
Ранее сообщалось, что Месси занял седьмое место в списке самых влиятельных людей в футболе.
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
20.05.2020 в 21:13
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2020 в 21:25
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xapyga (Запорожье)
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MES QUE UN CLUB
20.05.2020 в 21:49
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2020 в 22:31
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