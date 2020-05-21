Ариц Адурис. Нетипичный бомбардир

На протяжении своей длительной карьеры он выиграл только один трофей: Суперкубок Испании 2015. Является финалистом Кубка Испании 2014/15 и помог своей команде еще раз пробиться в главный поединок турнира. Но в нем сам он не сыграет. В Испании даже шутят, что это потому, что Адурис не любит и не желает забивать "своим": он родился в Сан-Себастьяне, а в финале его "Атлетик" будет противостоять землякам. "Мое тело сказало достаточно", - сообщил Адурис и оставил этот раздел недописанным. Но от этого не страдает содержание его истории. Истории уникального и нетипичного форварда не только для Испании, но и для всего футбола.

Решение повесить бутсы на гвоздь – не спонтанно. К нему он пришел раньше, но верил, что сможет доиграть этот сезон. И доиграл бы, если бы не два с половиной месяца простоя из-за коронавируса. У Арица серьезные проблемы с бедром и мучить себя и других ради одного матча, пусть и такого важного как финал Кубка Испании – не в его стиле. Для него вообще чужды много вещей, которые являются привычными и традиционными для остальных известных футболистов. Ему не нравится быть на передовицах, не нравятся пустые разговоры и не нравится внимание прессы. Хотя он редко отказывался от интервью или других медиаактивностей, понимая, что это часть его профессии. Будучи человеком разносторонне развитым, Ариц Адурис никогда не позволял себе вещей, которые вредили бы его имени, а, следовательно, и чести его семьи.

От родителей он получил хорошие гены, от правильного образа жизни и ухода за собой – хорошее медицинское обслуживание. Возможно, именно поэтому он сохранил прекрасную физическую форму футболиста-профессионала почти до сорока. Ему 39 и менее года назад он еще забивал "Барселоне" виртуозным ударом через себя. Футбол – его жизнь, но не единственная страсть. Благодаря широкому кругу друзей, хорошим физическим данным и любви к спорту, он на вполне приличном уровне играет в гольф и теннис, занимался горными и беговыми лыжами, где даже попадал в призы в соревнованиях среди кадетов. Ему не безразлична судьба тех, с кем пересекался раньше – либо как партнер, либо как соперник. Он охотно наблюдает за процессом развития юных игроков и активно участвует в процессе их обучения. Он считает более полезным тет-а-тет поделиться опытом с тем, кому это может помочь, чем говорить на камеру перед тысячами глаз обо всем и ни о чем одновременно.

Ариц Адурис – из того типа форвардов, которые поздно раскрываются. Не единственный в своем роде, но с неповторимым почерком. После тридцати он стал забивать больше, чем до тридцати, а его игра всегда строилась на принципах сочетания физической формы и высокого интеллекта. Его стиль – это ловкость в чужой штрафной и возле неё, способность на долю секунды опередить оппонента или чуть сильнее подтолкнуть его в борьбе "корпус в корпус". "Реал Сосьедад", узнав о решении Арица уйти из футбола еще до финала текущего Кубка Испании, вспомнил форварду момент с 2006-го года, когда тот хитростью заработал пенальти в баскском дерби и помог "Атлетику" не проиграть. Но тут же клуб добавил: "Мы бы хотели попрощаться с вами в финале Кубка Испании. Было очень приятно, что на протяжении долгих лет вы были возле нас". Это тот случай, когда даже соперника переполняет пиетет.

Несмотря на происхождение, он никогда не играл за "Реал Сосьедад". Его команда – это "Атлетик" (Бильбао), карьера в котором разделена на три каденции. В 2002-м пришел сюда впервые, засветившись перед тем в "Ауррера" из Витории, что соревновалась в Сегунде Б. Но за основу почти не играл, оттачивая мастерство в дубле басков. За "Бильбао Атлетик" (дубль "Атлетика") провел около девяноста матчей, после чего перешел в малоизвестный "Бургос" из Сегунды Б. Провел там сезон и снова пошел на повышение – в "Вальядолид". Забивал и за одну команду, и за другую, заставив "Атлетик" осознать свою ошибку относительно расставания с Адурисом. Вторая его каденция в расположении "львов" продолжалась два с половиной сезона, ознаменовалась более двадцатью голами в восьмидесяти матчах. Затем контракт закончился и Адурис стал игроком "Мальорки", у которой вскоре его выкупила "Валенсия". Но по-настоящему Ариц раскрылся только после 30-и, когда развивался его третий период романа с "Атлетиком": восемь сезонов, более трехсот матчей, почти 150 голов.

Всего в составе первой команды из Бильбао провел 403 матча, забил более 170 мячей.

Особым для него является Суперкубок Испании 2015. Не только потому, что это, по сути, единственный трофей в карьере примечательного нападающего. А еще и потому, что в двух матчах против "Барсы" он сумел забить четыре гола. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы, единственный игрок, который оформил в этом турнире пента-трик.

Особенность Арица Адуриса как форварда подчеркивают множество других фактов. Его жертвами в Ла Лиге стали 35 команд, только Лео Месси и Рауль Гонсалес могут сравниться с ним в плоскости бомбардирской географии. Также Ариц – один из трех игроков (вместе с Месси и Серхио Рамосом), которые забивали в каждом из последних пятнадцати сезонов. Забив гол в футболке сборной Испании в возрасте 35-и лет и 275-и дней, Адурис стал самым возрастным бомбардиром "Фурии Рохи". Примечательно, что дебютировал в сборной Испании он в 2010-м году, а на большой турнир поехал только через шесть лет – чемпионат Европы 2016. Наравне с Радамелем Фалькао – третий лучший бомбардир Лиги Европы после Клааса-Яна Хунтелара и Хенрика Ларссона.

Его сезонным бомбардирским рекордом является показатель в 36 голов, оформленный в кампании 2015/16. 149 из 172-х голов за "Атлетик" забил после тридцати. Свою последнюю игру на профессиональном уровне провел против "Вальядолида" – одной из своих бывших команд. А в списке исторических бомбардиров "Атлетика" занимает высокое шестое место после Сарра (335 голов), Бата (208), Дани (199), Горостиса (196) и Ирарагорри (179).

Физически мощный, габаритный, но невероятно пластичный форвард. В сочетании с высоким интеллектом и правильным подходом к игре и своей карьере, это сделало его одним из лучших форвардов в истории испанского чемпионата. Он не привык быть в центре внимания, но он никогда не шел на сделки с совестью. Ему просто нравилось выполнять свою работу. Ему просто нравится быть тем, кем он есть на самом деле...