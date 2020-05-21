Marca составила образ идеального форварда

Испанское издание Marca составило идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершил профессиональную карьеру.

Сила: Роналдо.

Скорость: Джейми Варди.

Изящество: Марко ван Бастен.

Левая нога: Лионель Месси.

Правая нога: Килиан Мбаппе.

Игра головой: Карлос Сантильяна.

Умение приспосабливаться: Герд Мюллер.

Голевое чутьё: Гари Линекер.

Характер: Криштиану Роналду.

Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса большинство футбольных первенств во всём мире приостановлены, однако во многих странах готовятся к возобновлению сезона.