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Marca составила образ идеального форварда

Испания
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Нога Месси и характер Роналду

Marca составила образ идеального форварда
Новина українською

Испанское издание Marca составило идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершил профессиональную карьеру.

Сила: Роналдо.
Скорость: Джейми Варди.
Изящество: Марко ван Бастен.
Левая нога: Лионель Месси.
Правая нога: Килиан Мбаппе.
Игра головой: Карлос Сантильяна.
Умение приспосабливаться: Герд Мюллер.
Голевое чутьё: Гари Линекер.
Характер: Криштиану Роналду.

Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса большинство футбольных первенств во всём мире приостановлены, однако во многих странах готовятся к возобновлению сезона.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Marca
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