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Роберто Мартинес: Азар может выиграть Золотой мяч в Реале

Испания
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По мнению специалиста, сливочным не хватало именно его

Роберто Мартинес: Азар может выиграть Золотой мяч в Реале
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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил уверенность, что нападающий Эден Азар способен завоевать "Золотой мяч", выступая за мадридский "Реал".

"Эден может выиграть "Золотой мяч" в "Реале", в этом нет никаких сомнений. Порой начало карьеры в новой команде получается трудным и не получается просто показать себя и осознать, что значит играть за такой великий клуб, как "Реал". Эден не пропускает матчей. За восемь лет в "Челси" он не сыграл лишь в 18 встречах. В матче с "ПСЖ", где Азар получил травму, уже было видно, что он получает удовольствие от футбола и здорово взаимодействует с партнёрами. Думаю, болельщики "Реала" уверены, что Эден приведёт клуб к успеху", — цитирует Мартинеса AS со ссылкой на Cadena Ser.

Азар перешёл в "Реал" прошлым летом из "Челси". В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Эден Азар Роберто Мартинес Реал (Мадрид)
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