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Роберто Мартинес: Азар может выиграть Золотой мяч в Реале
По мнению специалиста, сливочным не хватало именно его
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил уверенность, что нападающий Эден Азар способен завоевать "Золотой мяч", выступая за мадридский "Реал".
"Эден может выиграть "Золотой мяч" в "Реале", в этом нет никаких сомнений. Порой начало карьеры в новой команде получается трудным и не получается просто показать себя и осознать, что значит играть за такой великий клуб, как "Реал". Эден не пропускает матчей. За восемь лет в "Челси" он не сыграл лишь в 18 встречах. В матче с "ПСЖ", где Азар получил травму, уже было видно, что он получает удовольствие от футбола и здорово взаимодействует с партнёрами. Думаю, болельщики "Реала" уверены, что Эден приведёт клуб к успеху", — цитирует Мартинеса AS со ссылкой на Cadena Ser.
Азар перешёл в "Реал" прошлым летом из "Челси". В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.