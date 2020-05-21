Зидан: Выигрывать титулы у Реала в ДНК

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его клуб будет бороться за оба титула на которые претендует.

"я с оптимизмом смотрю в будущее. Игроки знают, что до конца сезона осталось 11 матчей и хотят выиграть титул. Это в ДНК нашего клуба.

Мы рады, что приступили к тренировкам. Футболисты хорошо работали дома и сейчас в неплохой форме. Мы рады, что вместе и рады продолжать тренировки", - цитирует французского специалиста Marca.

Отметим, что "сливочные" отстают от "Барселоны" на два пункта. В первом матче 1/8 финала ЛЧ они проиграли "Ман Сити" 1:2.