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Размашистые ножницы Рамоса: 34-летний капитан Реала деклассировал партнеров в теннисболе

Испания
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Его пороха хватит еще на десятерых

Размашистые ножницы Рамоса: 34-летний капитан Реала деклассировал партнеров в теннисболе
Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос принял участие в общекомандной тренировке команды – "сливочные" разбились на группы и принялись играть в теннисбол. Для данной игры необходима хорошая растяжка и реакция, которые испанец и продемонстрировал одноклубникам.

Футболтеннис – это официальное международное название игры с установленными правилами. Теннисбол – упрощенный, любительский вариант футболтенниса, где допускаются импровизации. Можно варьировать размеры площадки и количество игроков. Футболисты регулярно играют в теннисбол на тренировочных сессиях.

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Рамос – защитник и капитан "Реала" и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Рекордсмен "Красной Фурии" по количеству сыгранных поединков.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) теннисбол
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