  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Очередная новая дата: испанские СМИ уточнили, когда возобновится сезон в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередная новая дата: испанские СМИ уточнили, когда возобновится сезон в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

12-е vs 19-е

Очередная новая дата: испанские СМИ уточнили, когда возобновится сезон в Ла Лиге
Новина українською

Боссы испанской Ла Лиги заявили о своей готовности доиграть сезон. Ранее сообщалось, что Примера порадует болельщиков (которые будут находиться, тем не менее, дома) уже 12 июня, а первым поединком чемпионата Испании после паузы станет андалузское дерби между "Севильей" и "Бетисом" в рамках 28-го тура.

Тем не менее, сегодня на сайте Mundo Deportivo появилась информация, что камбэк будет отложен ровно на неделю.

Читайте такжеИнсайдер-канонир. Себальос рассказал, когда возобновится сезон АПЛ

Причина – невозможность возобновления полноценных групповых тренировок до 1 июня согласно протоколу. Таким образом, чемпионат Испании должен начаться 19 июня. Руководство Примеры не хочет увидеть эпидемии травм как в Бундеслиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Чемпионат Испании Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...