Очередная новая дата: испанские СМИ уточнили, когда возобновится сезон в Ла Лиге

Боссы испанской Ла Лиги заявили о своей готовности доиграть сезон. Ранее сообщалось, что Примера порадует болельщиков (которые будут находиться, тем не менее, дома) уже 12 июня, а первым поединком чемпионата Испании после паузы станет андалузское дерби между "Севильей" и "Бетисом" в рамках 28-го тура.

Тем не менее, сегодня на сайте Mundo Deportivo появилась информация, что камбэк будет отложен ровно на неделю.

Причина – невозможность возобновления полноценных групповых тренировок до 1 июня согласно протоколу. Таким образом, чемпионат Испании должен начаться 19 июня. Руководство Примеры не хочет увидеть эпидемии травм как в Бундеслиге.