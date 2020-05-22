Полузащитник Барселоны может перейти в Ювентус

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело готов перейти в туринский "Ювентус", сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Барселона" хочет включить игрока в сделку по полузащитнику Миралему Пьяничу. Сообщается, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не готов отпустить Пьянича в каталонский клуб, если "Ювентусу" не удастся заполучить Артура в качестве замены.

Артур перешёл в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В нынешнем сезоне хавбек провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.