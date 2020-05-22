Ривалдо: Ньюкасл может стать идеальным местом для продолжения карьеры Бэйла

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился мыслями о возможном уходе нападающего Гарета Бэйла из мадридского "Реала".

"Ходят слухи, что Бэйла предложили клубам MLS и что он заинтересован в таком трансфере, но я по-прежнему считаю, что ему ещё есть что показать в европейском футболе в 30 лет, перед тем как уезжать в Америку. Думаю, его карьера в "Реале" подходит к концу и он будет получать ограниченное количество игрового времени, особенно с учётом возможных новичков, которые придут летом. Клуб больше не доверяет Гарету как ключевому футболисту после его проблем в последние годы. В связи с этим его уход из "Реала" кажется очень вероятным, но мне кажется, что ему стоит остаться в Европе хотя бы на два или три года и, возможно, возвращение в Англию стало бы лучшим решением для него.

С приходом новых владельцев "Ньюкасл" должен получить много денег на летнее трансферное окно, и клуб мог бы стать хорошим местом для продолжения карьеры Бэйла. Там он мог бы восстановить статус суперзвезды и при этом продолжить много зарабатывать. Для Гарета это был бы отличный шанс доказать, что он всё ещё футболист топ-класса, и сделать так, чтобы его рассматривали как одного из лучших в мире. Так что, если такое предложение поступит, думаю, ему стоит соглашаться. В "Ньюкасле" Гарет стал бы главной звездой и привёл бы омоложённую команду к хорошим результатам в Премьер-лиге", — цитирует Ривалдо Goal.com со ссылкой на Betfair.