"Трудно принять, что не сыграю в финале кубка". Адурис не сдержал слез на прощальной пресс-конференции

На этой неделе легендарный форвард "Атлетика" Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Сегодня он проводит прощальную пресс-конференцию на стадионе "Сан-Мамес".

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Стадион посетили журналисты, которые вначале поприветствовали испанца "торжественным коридором".

Не обошлось и без эмоций - было видно, что Арицу тяжело сдерживать слезы. Он признался, что "Атлетик" остается в надежных руках", а также выразил большое сожаление, что не сможет сыграть в финале кубка Испании.

"El último gol, el del Barça, ha podido significar mucho. Por el momento en el que fue, porque Yara y Ainhoa (sus hijas) crecen y son más conscientes"



Y ahí Aduriz ya se contiene poco. pic.twitter.com/hUNxiEVfv3 — Luis Calabor Núñez (@Luigi14Calabor) May 22, 2020

Отметим, что в решающем матче турнира "Атлетик" должен был встретиться с "Реал Сосьедадом", но финал перенесли на неопределенный срок.