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"Трудно принять, что не сыграю в финале кубка". Адурис не сдержал слез на прощальной пресс-конференции
Коронавирус лишил его шанса сыграть в очень важном поединке
На этой неделе легендарный форвард "Атлетика" Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Сегодня он проводит прощальную пресс-конференцию на стадионе "Сан-Мамес".
Стадион посетили журналисты, которые вначале поприветствовали испанца "торжественным коридором".
San Mamés— Athletic Club (@AthleticClub) May 22, 2020
@AritzAduriz11 #AdurizLeyenda #AthleticClub pic.twitter.com/EJbzQlFE0g
Не обошлось и без эмоций - было видно, что Арицу тяжело сдерживать слезы. Он признался, что "Атлетик" остается в надежных руках", а также выразил большое сожаление, что не сможет сыграть в финале кубка Испании.
"El último gol, el del Barça, ha podido significar mucho. Por el momento en el que fue, porque Yara y Ainhoa (sus hijas) crecen y son más conscientes"— Luis Calabor Núñez (@Luigi14Calabor) May 22, 2020
Y ahí Aduriz ya se contiene poco. pic.twitter.com/hUNxiEVfv3
Отметим, что в решающем матче турнира "Атлетик" должен был встретиться с "Реал Сосьедадом", но финал перенесли на неопределенный срок.