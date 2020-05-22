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"Трудно принять, что не сыграю в финале кубка". Адурис не сдержал слез на прощальной пресс-конференции

Испания
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Коронавирус лишил его шанса сыграть в очень важном поединке

"Трудно принять, что не сыграю в финале кубка". Адурис не сдержал слез на прощальной пресс-конференции
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На этой неделе легендарный форвард "Атлетика" Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Сегодня он проводит прощальную пресс-конференцию на стадионе "Сан-Мамес".

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Стадион посетили журналисты, которые вначале поприветствовали испанца "торжественным коридором".

Не обошлось и без эмоций - было видно, что Арицу тяжело сдерживать слезы. Он признался, что "Атлетик" остается в надежных руках", а также выразил большое сожаление, что не сможет сыграть в финале кубка Испании.

Отметим, что в решающем матче турнира "Атлетик" должен был встретиться с "Реал Сосьедадом", но финал перенесли на неопределенный срок.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Ариц Адурис
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